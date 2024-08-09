Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Vision Targetkan 3 Juta Pelanggan di Akhir 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:52 WIB
MNC Vision Targetkan 3 Juta Pelanggan di Akhir 2024
MNC Vision Targetkan 3 Juta Pelanggan di Akhir 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menargetkan jumlah pelanggan atau subscriber berbayar K-Vision mencapai lebih dari 3 juta di akhir 2024. Penguatan strategis pun terus digenjot.

Proyeksi Hary Tanoesoedibjo disampaikan saat perayaan tiga dekade MNC Vision Network Group. Dalam kesempatan itu dirinya menekan bahwa perusahaan terus berbenah dan mengambil upaya-upaya strategis baru.

Saat ini jumlah pelanggan berbayar K-Vision mengalami pertumbuhan pesat atau berada di posisi 2,5 juta, naik 80% dibandingkan April lalu yang menempati angka 1,3 juta hingga 1,4 juta pelanggan.

“Dengan perubahaan strategi sekarang sudah hampir 2,5 (pelanggan berbayar), dari 1,3 dan 1,4 juta, sekarang hampir 2,5 juta, naik 80%. Saya rasa sampai akhir tahun bisa lewat 3 juta mesti, mudah-mudahan, kita bekerja keras,” ujar Hary dalam sambutannya, iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Bos MNC Group itupun mengapresiasi MNC Vision Network Group yang berhasil bertahan hingga memasuki usia ke 30 tahun alias tiga dekade.

1 2
