Hary Tanoe: K-Vision Super Luar Biasa

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi MNC Vision Network Group yang berhasil bertahan hingga memasuki usia ke-30 tahun alias tiga dekade.

Adapun, K-Vision merupakan salah satu layanan TV Satelit berbayar dari MNC Vision Network Group. Layanan TV Kabel ini memiliki sistem unik dan berbeda dengan TV Kabel lainnya.

“Sekarang K-Vision super luar biasa,” ungkap Hary diiringi tepuk tangan meriah dari para karyawan MNC Vision Network Group, Jumat (9/8/2024).

Hary Tanoe pun menargetkan jumlah pelanggan atau subscriber berbayar K-Vision mencapai lebih dari 3 juta di akhir 2024. Penguatan strategis pun terus digenjot.

Dirinya juga menekan bahwa perusahaan terus berbenah dan mengambil upaya-upaya stratigis baru.