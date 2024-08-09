OK Vision Incar 20% Pasar Pelanggan di Malaysia

JAKARTA - MNC Group memantapkan lini bisnis bidang konten berkualitas tinggi untuk pasar Asia Tenggara (ASEAN). Melalui OK Vision, perusahaan membidik 20% pelanggan di Malaysia.

Kabar tersebut disampaikan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, saat perayaan ulang tahun ke-30 atau tiga dekade MNC Vision Network Group, iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

OK Vision punya potensi besar untuk menyuguhkan konten berkualitas tinggi, mencakup saluran Malaysia dan Internasional.

Hary Tanoesoedibjo mencatat, jika 20% dari market Malaysia bisa diambil, maka OK Vision bisa mencatatkan setidaknya 1,2 juta lebih pelanggan di Negeri Jiran tersebut.

“Kita berusaha melahirkan baru Oke Vision. Oke Vision ini potensinya besar, jadi untuk Malaysia market yang 6 juta lebih yang penetrasi mungkin dapat 80-90 persen, bagaimana kita bisa ambil 20 persen saja, itu 1,2 juta lebih,” ujar Hary.