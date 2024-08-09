Upaya MNC Vision Capai Target 3 Juta Pelanggan hingga Akhir 2024

JAKARTA - MNC Vision menargetkan jumlah pelanggan atau subscriber berbayar K-Vision lebih dari 3 juta di akhir 2024. Penguatan strategis pun terus dilakukan perusahaan.

Untuk mencapai target, Direktur Utama K-Vision dan MNC Vision Endang Mayawati punya strategi jitu. Dirinya dan manajemen akan menambah paket tayangan baru, seperti program khusus anak-anak (kids) dan olahraga (sport).

Pernyataan ini diutarakan Endang Mayawati di sela-sela perayaan 30 tahun alias tiga dekade K-Vision dan MNC Vision di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

“Sudah pasti di kita sendiri sudah menyiapkan beberapa paket program yang kita tambah terus, seperti sport, karena untuk pay TV itu kids ya, anak-anak,” ucap Endang.

Dia mengatakan, program anak-anak dan olahraga punya pasar atau tontonan yang sangat besar, sehingga potensi ini akan dimanfaatkan perusahaan.

“Dan seperti pak Hary Tanoesoedibjo bilang memang itu betul, kids channel itu menjadi juaranya dan sport itu juga sama, jadi ya kita coba terus dah mencari yang terbaik untuk channel sport dan program sport dan anak-anak,” jelas dia.

Senada, Direktur Subscribers, Management, Product Marketing & Operation K-Vision dan MNC Vision, Adita Widyansari mengatakan, perusahaan berkomitmen memberikan banyak inovasi agar tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia.