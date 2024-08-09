Begini Strategi MNC Vision Tingkatkan Bisnis di Tengah Tantangan Digitalisasi

JAKARTA - MNC Vision memastikan perusahaan terus menggenjot bisnis di tengah tantangan digitalisasi. Salah satunya dengan menghadirkan tayang atau tontonan berkualitas dan menghibur yang disukai keluarga Indonesia.

Hal ini disampaikan Direktur Utama K-Vision dan MNC Vision Endang Mayawati di sela-sela perayaan 30 tahun alias tiga dekade K-Vision dan MNC Vision di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

“Jadi di 30 tahun ini berjalan, yang pasti MNC Vision tetap menjadi pilihan keluarga Indonesia, dan seperti slogan K-Vision on terus. Jadi kita akan terus berusaha yang terbaik bisa menghadirkan tayang-tayang yang disukai keluarga,” ungkap Endang.

K-Vision dan MNC Vision sudah menyiapkan beberapa paket program baru, seperti program khusus anak-anak (kids) dan olahraga (sport).

“Uda pasti di kita sendiri sudah menyiapkan beberapa paket program yang kita tambah terus, seperti sport, karena untuk pay TV itu kids ya, anak-anak,” katanya.

“Dan seperti Pak Hary Tanoesoedibjo bilang memang itu betul, kids channel itu menjadi juaranya dan sport itu juga sama, jadi ya kita coba terus dah mencari yang terbaik untuk channel sport dan program sport dan anak-anak,” lanjut dia.

Senada, Direktur Subscribers, Management, Product Marketing & Operation K-Vision dan MNC Vision, Adita Widyansari mengatakan, perusahaan berkomitmen memberikan banyak inovasi agar tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia.