HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Miliarder Termuda di Indonesia, Ada yang Punya Harta Rp29,52 Triliun

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |03:18 WIB
Daftar Miliarder Termuda di Indonesia, Ada yang Punya Harta Rp29,52 Triliun
Orang terkaya termuda RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata Indonesia memiliki tiga miliarder termuda yang memiliki total harta kekayaan yang fantastis dari usaha bisnis yang mereka rintis. Usaha bisnis yang mereka rintis adalah minyak sawit, perfilman dan pertambangan.

Lantas, siapa saja tiga miliarder termuda di Indonesia yang masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024?

Berikut ulasan lengkap seperti yang dilansir dari Forbes yang telah dirangkum oleh Okezone.

1. Manoj Punjabi

Warganet pastinya tidak akan asing setelah melihat nama tersebut. Manoj Punjabi diketahui memiliki harta kekayaan sebesar USD1,8 miliar (Rp29,52 triliun). Ia berhasil menduduki peringkat ke 1.805 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Sumber kekayaan miliarder yang berusia 51 tahun tersebut diperoleh dari perusahaan yang dirintisnya yang bergerak di sektor rumah produksi film, yaitu MD Pictures.

Halaman:
1 2
