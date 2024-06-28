Electric Karting Race 2024 Piala Menteri PUPR Siap Digelar, Catat Tanggalnya!

Bandung – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga berkolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), akan kembali menyelenggarakan lomba balap gokart listrik atau Electric Karting Race (EKR) 2024. Kompetisi ini akan memperebutkan Piala Menteri PUPR dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79 serta kick-off rangkaian kegiatan Hari Jalan 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, selain menjadi ajang perlombaan, EKR 2024 juga diselenggarakan untuk mendukung sosialisasi program pemerintah terkait kendaraan listrik dan juga peningkatan pemahaman masyarakat terhadap teknologi jalan berupa pengaplikasian teknologi jenis campuran beraspal yang digunakan di sirkuit.

“Mudah-mudahan ini dapat menjadi awal yang baik. Kita akan terus meningkatkan kolaborasi seperti ini dengan perguruan tinggi/ institusi lainnya untuk meningkatkan kemajuan teknologi kendaraan listrik di Indonesia ke depannya,” kata Menteri Basuki.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan bahwa penyelenggaraan EKR 2024 ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 untuk mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik.

“EKR adalah lomba balap gokart listrik konversi satu-satunya di Indonesia. Dan merupakan kontribusi nyata terhadap program nasional mengenai penggunaan kendaraan listrik, sekaligus mempopulerkan olahraga karting elektrik di bawah cabang olahraga mobil IMI,” ucap Direktur Yudha.

Berbeda dengan kompetisi tahun sebelumnya, EKR 2024 akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Untuk putaran pertama akan diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 3-4 Agustus 2024 di Sirkuit Electric Vehicle (EV) Kementerian PUPR yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Sementara putaran kedua akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 30 November hingga 1 Desember 2024.