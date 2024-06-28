Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

PPLIPI Beri Modal Usaha bagi 400 Pelaku UMKM Perempuan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |14:50 WIB
PPLIPI Beri Modal Usaha bagi 400 Pelaku UMKM Perempuan
PPLIPI beri modal usaha ke UMKM (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) beri modal usaha kepada 400 pelaku UMKM perempuan. Dalam kegiatan yang dihelat di Gedung Smesco, Jakarta Selatan itu, tercatat 400 perempuan pelaku UMKM menerima bantuan permodalan yang masing-masing senilai Rp500 Ribu.

Ketua Umum PPLIPI, Indah Suryadharma Ali menjelaskan pihaknya telah melangsungkan acara Peduli UMKM tersebut setiap tahunnya. Namun di tahun 2024, lanjut Indah, kegiatan kali ini dibarengi dengan pemberian permodalan bagi 400 pelaku UMKM perempuan yang tersebar di tiga wilayah sasaran.

"Ini tentu saja sangat membanggakan bagi kami di PPLPI, di mana dalam kondisi ekonomi yang kurang baik-baik saja tetapi kami masih bisa membantu bagi para pelaku UMKM Perempuan," jelas Indah dalam konferensi pers, Jumat (28/6/2024).

Indah menjelaskan pemberian permodalan kepada 400 pelaku UMKM perempuan itu ditujukan guna meningkatkan pendapatan dan pengembangan usahanya. Dia mengungkapkan para pelaku UMKM perempuan yang telah diberikan bantuan permodalan selama ini sudah terhitung 10.000 orang.

Selain itu, Indah menuturkan cakupan penerima bantuan permodalan untuk tahun ini lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Bantuan permodalan kali ini sama seperti tahun lalu, ditujukan kepada 400 orang pelaku UMKM perempuan. Namun cakupan wilayahnya lebih luas meliputi tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten," tutur Indah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872/umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement