PPLIPI Beri Modal Usaha bagi 400 Pelaku UMKM Perempuan

JAKARTA - Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) beri modal usaha kepada 400 pelaku UMKM perempuan. Dalam kegiatan yang dihelat di Gedung Smesco, Jakarta Selatan itu, tercatat 400 perempuan pelaku UMKM menerima bantuan permodalan yang masing-masing senilai Rp500 Ribu.

Ketua Umum PPLIPI, Indah Suryadharma Ali menjelaskan pihaknya telah melangsungkan acara Peduli UMKM tersebut setiap tahunnya. Namun di tahun 2024, lanjut Indah, kegiatan kali ini dibarengi dengan pemberian permodalan bagi 400 pelaku UMKM perempuan yang tersebar di tiga wilayah sasaran.

"Ini tentu saja sangat membanggakan bagi kami di PPLPI, di mana dalam kondisi ekonomi yang kurang baik-baik saja tetapi kami masih bisa membantu bagi para pelaku UMKM Perempuan," jelas Indah dalam konferensi pers, Jumat (28/6/2024).

Indah menjelaskan pemberian permodalan kepada 400 pelaku UMKM perempuan itu ditujukan guna meningkatkan pendapatan dan pengembangan usahanya. Dia mengungkapkan para pelaku UMKM perempuan yang telah diberikan bantuan permodalan selama ini sudah terhitung 10.000 orang.

Selain itu, Indah menuturkan cakupan penerima bantuan permodalan untuk tahun ini lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Bantuan permodalan kali ini sama seperti tahun lalu, ditujukan kepada 400 orang pelaku UMKM perempuan. Namun cakupan wilayahnya lebih luas meliputi tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten," tutur Indah.