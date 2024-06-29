Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun Tangerang Ditata Ulang pada 2025, Bakal seperti Apa?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:01 WIB
Stasiun Tangerang Ditata Ulang pada 2025, Bakal seperti Apa?
Stasiun Tangerang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana melakukan penataan fasilitas integrasi pada simpul Stasiun Tangerang pada tahun 2025 mendatang.

Direktur Prasarana BPTJ, Zamrides menyampaikan bahwa penataan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna angkutan umum dalam melakukan perpindahan antarmoda.

Penataan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna angkutan umum dan pejalan kaki, sehingga perpindahan orang dan moda terkoneksi dengan baik atau seamless.

"Penataan fasilitas integrasi ini dirancang untuk memenuhi prinsip pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi hijau," ujar Zamrides dalam keterangan resminya, Sabtu (29/6/2024).

Fasilitas ini tidak hanya akan mempermudah akses, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

