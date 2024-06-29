Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pegadaian Buka Lowongan Kerja Terbaru untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:29 WIB
Pegadaian Buka Lowongan Kerja Terbaru untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Lowongan Kerja di Pegadaian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) membuka lowongan kerja terbaru 2024 untuk para lulusan S1 dan D3

Informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut diinformasikan secara resmi pada laman instagram resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker).

Pada informasi tersebut, PT. Pegadaian membuka dua lowongan pekerjaan untuk para lulusan SI dan D3. Posisi yang ditawarkan adalah Relationship Manager Digital Leading - SME (Productive Loan) untuk lulusan S1 dan Administrator Protokoler untuk lulusan D3.

Dikutip dari laman instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sabtu (29/6/2024), berikut deskripsi pekerjaan hingga kualifikasi yang dibutuhkan pada masing-masing posisi :

1. Relationship Manager Digital Leading - SME (Productive Loan)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/455/3174597/kerja-V5cD_large.jpg
Daftar Perusahaan yang Buka Program Magang Nasional Dapat Gaji UMP, Pendaftaran 7 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174175/kerja-UNy8_large.jpg
Program Magang Digaji UMP Dibuka 15 Oktober 2025, Ini Syarat Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173913/rupiah-Jhp8_large.jpg
Cara Daftar Magang Berbayar Mulai 15 Oktober 2025, Dapat Gaji UMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173499/menko_airlangga_soal_magang_berbayar-DjI4_large.jpg
Magang Berbayar Fresh Graduate Dimulai 15 Oktober 2025, Ini Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169266/bpjs_ketenagakerjaan-aAbM_large.jpg
Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2025 Dibuka, Ini Posisi hingga Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164007/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-lpos_large.jpg
Buka 2.000 Lowongan Kerja di Job Fest, Pramono Terkejut Pencari Kerja dari Luar Jakarta Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement