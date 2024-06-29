Pegadaian Buka Lowongan Kerja Terbaru untuk Lulusan D3 dan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) membuka lowongan kerja terbaru 2024 untuk para lulusan S1 dan D3

Informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut diinformasikan secara resmi pada laman instagram resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker).

Pada informasi tersebut, PT. Pegadaian membuka dua lowongan pekerjaan untuk para lulusan SI dan D3. Posisi yang ditawarkan adalah Relationship Manager Digital Leading - SME (Productive Loan) untuk lulusan S1 dan Administrator Protokoler untuk lulusan D3.

Dikutip dari laman instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sabtu (29/6/2024), berikut deskripsi pekerjaan hingga kualifikasi yang dibutuhkan pada masing-masing posisi :

1. Relationship Manager Digital Leading - SME (Productive Loan)