4 Tips Cegah Penggunaan Ponsel Saat Berkendara

Cara menghindari penggunaan ponsel di jalan raya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penggunaan ponsel saat mengemudi menjadi salah satu utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Walaupun sering diberikan peringatan, banyak pengemudi yang masih mengabaikan bahaya ini.

Tidak jarang banyak pengemudi yang terganggu saat sedang berkendara, melakukan multitasking memang diperbolehkan, tetapi sangat tidak disarankan saat sedang menyetir.

Masih banyak pengendara yang belum jera dengan multitasking pada saat mengemudi. Padahal, gangguan saat mengemudi bisa dihindari.

Untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan di jalan, jadi sebaiknya pengemudi harus mematuhi aturan lalu linta termasuk larangan bermain ponsel.

Melansir Instagram resmi Badan Pengatur Jalan Tol, Minggu (30/6/2024), berikut tips cara penggunaan ponsel saat mengemudi:

1. Aktifkan Mode Senyap pada Ponsel

Mengemudi sambil menggunakan ponsel sangat berbahaya. Sebaiknya aktifkan mode senyap atau matikan notifikasi agar tidak terganggu selama perjalanan. Mode senyap ini akan mencegah bunyi notifikasi yang bisa menarik perhatian pengemudi dari jalan, sehingga bisa tetap fokus mengemudi dengan aman.

2. Jauhkan Ponsel dari Jangkauan

Untuk menghindari godaan melihat atau membaca notifikasi yang masuk, letakkan ponsel di area yang sulit dijangkau dalam kabin mobil. Dengan menyimpan ponsel di tempat yang tidak terlihat atau sulit diakses, akan lebih fokus saat mengemudi.