Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SPECIAL REPORT: BUMN Sakit Terancam Dibubarkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |08:42 WIB
SPECIAL REPORT: BUMN Sakit Terancam Dibubarkan
Special Report Okezone: BUMN Sakit Terancam Dibubarkan (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sakit-sakitan terancam dibubarkan. Sudah ada pantauan terdapat 6 BUMN sakit-sakitan yang terancam dibubarkan.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam perjalanannya, jumlah BUMN terus mengalami perubahan sesuai dengan implementasi strategi pembinaan BUMN untuk mengoptimalkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian bangsa Indonesia.

Tercatat, pada 2016 ada 118 BUMN, kemudian turun menjadi 115 BUMN pada 2017. Jumlah BUMN kembali turun menjadi 114 pada 2018 dan 113 BUMN pada 2019. Jumlah BUMN kembali susut menjadi 107 pada 2020 dan 87 pada 2021. Kemudian jumlah BUMN turun menjadi 41 BUMN pada 2022.

bumn

Refocusing BUMN sesuai dengan core value, jumlah BUMN akan dikembali dipangkas menjadi 37 BUMN.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah, Kementerian BUMN terus melakukan perampingan dan perbaikan portofolio jumlah BUMN melalui restrukturisasi korporasi (holding, merger, akuisisi dan lain-lain). Sesuai dengan strategi jangka panjang Kementerian BUMN, BUMN dikelompokan sesuai value chain dan ekosistem bisnis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024–2034 terkait rencana konsolidasi BUMN termasuk memangkas perusahaan jumlah BUMN menjadi 30.

“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini. Nah ke depan 30-an,” ucap Erick kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta.

Sejak awal menjabat pada 2019, Erick telah merencanakan pengurangan jumlah BUMN. Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan. Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961/ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172480/bumn-uIn1_large.png
3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172208/dasco-Bdnb_large.jpg
Dasco Ungkap Kementerian BUMN Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171945/bumn-fgKi_large.png
Nasib Kementerian BUMN Usai Erick Thohir Tak Lagi Jadi Menteri, Turun Status Jadi Badan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement