15 Cara Dapat Uang Rp500 Ribu Sehari

JAKARTA - 15 cara dapat uang Rp500 ribu sehari. 15 cara tersebut dapat masyarakat coba untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Di era yang perkembangan teknologinya semakin canggih ini, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendapatkan uang tambahan.

Berikut 15 cara dapat uang Rp500 ribu sehari yang telah dirangkum Okezone, Senin (1/7/2024):

1. Jasa Desain Grafis

Masyarakat dapat membuka jasa desain grafis. Pada saat ini jasa desain grafis sangat dibutuhkan terutama untuk para brand, hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari visualisasi sebuah produk atau brand. Masyarakat dapat menawarkan jasa desain grafis seperti poster, foto media sosial, logo produk, spanduk, dan sebagainya. Semakin kreatif dan menarik desain yang dihasilkan, maka akan lebih besar imbalan yang bisa didapat.

2. Kursus Online

Bagi masyarakat yang menyukai mengajar dapat mencoba salah satu pekerjaan freelance ini yaitu menjadi guru les. Seperti guru pada umumnya, masyarakat yang ingin mencoba pekerjaan freelance ini dapat menawarkan jasanya untuk mengajar dengan bidang dan jenjang pendidikan tertentu.

3. Driver Ojek Online

Masyarakat dapat mencoba pekerjaan sebagai driver ojek online untuk menghasilkan Rp500 ribu per harinya. Pada saat ini kebutuhan akan jasa driver ojek online semakin meningkat karena permintaan dari layanan transportasi dan pengiriman online.

4. Menjadi Content Creator

Menjadi seorang content creator pada saat ini menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi masyarakat. Masyarakat dapat membuat sebuah konten dengan menyesuaikan minat masing-masing. Hal pembuatan konten tersebut dapat di unggah melalui platform YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan semakin banyak orang yang menonton dan menyukai konten yang dibuat, semakin besar penghasilan yang bisa didapatkan.