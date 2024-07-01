Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

15 Cara Dapat Uang Rp500 Ribu Sehari

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |22:02 WIB
15 Cara Dapat Uang Rp500 Ribu Sehari
Cara menghasilkan uang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 15 cara dapat uang Rp500 ribu sehari. 15 cara tersebut dapat masyarakat coba untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Di era yang perkembangan teknologinya semakin canggih ini, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendapatkan uang tambahan.

Berikut 15 cara dapat uang Rp500 ribu sehari yang telah dirangkum Okezone, Senin (1/7/2024):

1. Jasa Desain Grafis

Masyarakat dapat membuka jasa desain grafis. Pada saat ini jasa desain grafis sangat dibutuhkan terutama untuk para brand, hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari visualisasi sebuah produk atau brand. Masyarakat dapat menawarkan jasa desain grafis seperti poster, foto media sosial, logo produk, spanduk, dan sebagainya. Semakin kreatif dan menarik desain yang dihasilkan, maka akan lebih besar imbalan yang bisa didapat.

2. Kursus Online

Bagi masyarakat yang menyukai mengajar dapat mencoba salah satu pekerjaan freelance ini yaitu menjadi guru les. Seperti guru pada umumnya, masyarakat yang ingin mencoba pekerjaan freelance ini dapat menawarkan jasanya untuk mengajar dengan bidang dan jenjang pendidikan tertentu.

3. Driver Ojek Online

Masyarakat dapat mencoba pekerjaan sebagai driver ojek online untuk menghasilkan Rp500 ribu per harinya. Pada saat ini kebutuhan akan jasa driver ojek online semakin meningkat karena permintaan dari layanan transportasi dan pengiriman online.

4. Menjadi Content Creator

Menjadi seorang content creator pada saat ini menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi masyarakat. Masyarakat dapat membuat sebuah konten dengan menyesuaikan minat masing-masing. Hal pembuatan konten tersebut dapat di unggah melalui platform YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan semakin banyak orang yang menonton dan menyukai konten yang dibuat, semakin besar penghasilan yang bisa didapatkan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155237/riza_chalid-5wfJ_large.jpg
Daftar Perusahaan Riza Chalid, Saudagar Minyak Tersangka Korupsi Pertamina Rp285 Triliun yang Kabur ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155233/baba_rafi-4W6s_large.jpg
Ini Sosok Pemilik Kebab Baba Rafi yang Kini Terlibat Pinjol Rp2 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement