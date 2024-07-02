Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Tetap, BP hingga Shell Turun

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |05:00 WIB
Harga BBM Pertamina Tetap, BP hingga Shell Turun
Harga BBM Turun di Bulan Ini. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tengah menjadi perhatian masyarakat.

Pada awal Juli 2024, harga BBM pada Shell dan British Petroleum Aneka Petroindo Raya (BP AKR) mengalami penurunan. Namun, hanya BBM Pertamina yang tidak mengalami perubahan harga.

Melansir dari laman resmi Shell.co.id, sebelumnya harga BBM Shell Super kini dibandrol dengan harga Rp14.580 per liter, namun sekarang turun menjadi Rp13.810 per liter. Untuk seri V-Power yang sebelumnya dibandrol dengan harga Rp14.700, kini turun menjadi Rp15.400. Penurunan harga pun juga berlaku di semua jenis BBM Shell.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell pada keterangannya.

Halaman:
1 2
