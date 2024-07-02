Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Trans Sumatera Tahap I Sepanjang 800 Km Rampung di Tahun Ini

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |13:07 WIB
Tol Trans Sumatera Tahap I Sepanjang 800 Km Rampung di Tahun Ini
Jalan Tol Trans Sumatera (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I dan sebagian Tahap II selesai pada 2024.

"Sampai dengan 25 Juni 2024, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 800 km serta direncanakan Tahap I dan sebagian Tahap II selesai pada tahun 2024," ujar Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau secara daring dikutip Antara, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I yang telah beroperasi secara penuh, antara lain Ruas Tol Medan-Binjai, Ruas Tol Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, Terbanggi Besar-Kayu Agung, Bakauheni-Terbanggi Besar, Taba Penanjung-Bengkulu, dan Simpang Indralaya-Muara Enim.

Sementara itu ruas Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I yang telah beroperasi sebagian dan masih dalam fase konstruksi di antaranya Ruas Tol Sigli-Banda Aceh, Binjai-Langsa Seksi Binjai-Pangkalan Brandan, Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Pematang Siantar, Sicincin-Padang, dan Pekanbaru-Koto Kampar.

Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II yang mulai dilakukan konstruksi yakni ruas Tol Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru sepanjang 31 km.

