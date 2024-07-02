Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Anjlok, Asosiasi Penerbangan Usul Tarif Batas Atas Pesawat Dicabut

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |16:14 WIB
Rupiah Anjlok, Asosiasi Penerbangan Usul Tarif Batas Atas Pesawat Dicabut
Asosiasi penerbangan tarif batas atas tiket pesawat dihapus (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA – Asosiasi penerbangan usul tarif batas atas pesawat dicabut imbas melemahnya Rupiah. Ketua Umum INACA (Indonesia National Air Carriers Association) Denon Prawiraatmadja menilai, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terjadi belakangan menimbulkan beban pengeluaran maskapai menjadi lebih besar.

Sedangkan harga tiket yang diberikan pemerintah, khususnya untuk kelas ekonomi, harus mengikuti ketentuan yang dibuat pemerintah soal TBA. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Denon meminta pemerintah mencabut dan melepas harga tiket pesawat untuk mengikuti mekanisme pasar. Sehingga ketika beban operasional bertambah, semestinya juga terjadi penyesuaian harga tiket yang dibebankan kepada masyarakat atau pengguna jasa transportasi.

"Kalau saya harapkan tarif diatur mekanisme pasar. Kami juga berharap Kementerian terkait bisa mencari solusi terkait dengan melemahnya nilai tukar mata uang USD terhadap rupiah," ujar Denon pada acara 'Indonesia Aero Summit 2024' di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini membuat cost atau pengeluaran maskapai menjadi lebih besar. Mengingat, pelemahan kurs mata uang itu menimbulkan dampak pada belanja modal yang saat ini juga masih didatangkan dari impor. Terutama bahan bakar, suku cadang pesawat, dan lainnya.

Belum lagi, beban maskapai juga ditambah untuk pengeluaran pajak badara yang ujungnya dimasukan dalam akumulasi komponen harga tiket pesawat.

Mungkin solusinya bukan cuman insentive, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan traffic dalam waktu yang cepat. Karena ada banyak solusi dan FGD yang kita coba upayakan. "Mungkin solusinya bukan cuman insentif, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan traffic dalam waktu yang cepat. Karena ada banyak solusi dan FGD yang akan kita coba upayakan," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042268/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-260-usd-yQbLKhePoy.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.260/USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041730/rupiah-ditutup-melemah-ke-rp16-300-usd-vKg1JEi7Hc.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.300/USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/320/3041168/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-281-per-usd-as8gbwoNGO.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.281 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/320/3037662/bi-potensi-rupiah-menguat-sangat-terbuka-WMMGcCAGSL.jpg
BI: Potensi Rupiah Menguat Sangat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/320/3035125/rupiah-ditutup-melemah-tipis-ke-rp16-179-per-usd-uDd4ARlPKm.jpeg
Rupiah Ditutup Melemah Tipis ke Rp16.179 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/320/3032077/4-uang-kertas-ini-bakal-ditarik-tukarkan-sebelum-30-april-2025-XcB6vWaHz8.jpg
4 Uang Kertas Ini Bakal Ditarik, Tukarkan Sebelum 30 April 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement