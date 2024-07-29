Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.281 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |16:10 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.281 per USD
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan ditutup menguat 20 poin atau 0,12% ke level Rp16.281 setelah sebelumnya di Rp16.301 per dolar AS pada hari ini, Senin (29/7/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.287 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi meningkatnya spekulasi atas pemotongan suku bunga, menyusul beberapa tanda menggembirakan dari data indeks harga PCE minggu lalu, yang merupakan pengukur inflasi pilihan Fed. Hasil pembacaan tersebut menempatkan pertemuan Fed minggu ini dalam fokus utama.

“Sementara bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, sinyal apa pun mengenai rencananya untuk memangkas suku bunga akan diawasi dengan ketat. Menurut CME Fedwatch, para pedagang hampir sepenuhnya memperkirakan pemangkasan 25 basis poin pada bulan September,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Selama beberapa minggu terakhir, harapan akan gencatan senjata di Gaza telah mendapatkan momentum. Tetapi Israel menginginkan perubahan dalam rencana gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera oleh Hamas, yang mempersulit kesepakatan untuk menghentikan pertempuran selama sembilan bulan yang telah menghancurkan daerah kantong itu, menurut seorang pejabat Barat, seorang Palestina, dan dua sumber Mesir.

Selain itu, kekhawatiran akan melambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok, menyusul serangkaian pembacaan yang lemah sepanjang Juli, memicu aksi jual yang berkepanjangan di pasar Tiongkok.

