Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.300/USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 19 poin atau 0,12% ke level Rp16.300 setelah sebelumnya di Rp16.281 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (30/7/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.313 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi oleh fokus pasar beralih sepenuhnya ke suku bunga AS.

"Kehati-hatian ini membuat para pedagang bias terhadap dolar, dengan Fed akan memulai pertemuan dua hari pada hari Selasa nanti. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada akhir pertemuan pada hari Rabu," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Namun, sinyal apa pun tentang kapan berencana untuk mulai memangkas suku bunga akan diawasi dengan ketat. Pasar secara umum memperkirakan pemotongan 25 basis poin pada bulan September, tetapi pemotongan suku bunga lebih lanjut masih diragukan.

Serangkaian berita ekonomi yang mengecewakan dari Tiongkok telah mengguncang pasar baru-baru ini. Aktivitas manufaktur Tiongkok kemungkinan menyusut untuk bulan ketiga pada bulan Juli, menurut jajak pendapat Reuters pada hari Senin.