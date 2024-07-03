Ternyata Ini Biang Kerok Harga Obat di Indonesia 500% Lebih Mahal dari Malaysia

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akui harga obat di Indonesia dapat mencapai tiga sampai lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Perbedaan tersebut disebabkan kekurangan efisiensi dalam perdagangan.

"Tadi disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300% kan, 500%," ujar Budi.

Mahalnya harga obat di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh pajak, tetapi juga karena adanya inefisiensi dalam perdagangan.

"Pajak kan gampangnya paling berapa, pajak kan 20 persen, 30 persen, nggak mungkin, bagaimana menjelaskan bedanya 300 persen, 500 persen. Sesudah kita lihat ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya," kata Budi.

Untuk itu, Menkes menyarankan perlunya tata kelola yang lebih transparan untuk mencari kombinasi biaya yang lebih murah dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.