HOME FINANCE HOT ISSUE

Jarak Si Kaya dan Si Miskin Melebar, Ini Faktanya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |06:13 WIB
Jarak Si Kaya dan Si Miskin Melebar, Ini Faktanya
Jarak Si Kaya dan Si Miskin Melebar. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi membuka suara terkait situasi ketimpangan rasio gini di Indonesia. Situasi ketimpangan atau rasio gini di Indonesia tergolong lebih rendah apabila dibandingkan pada Maret 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini Indonesia terakhir kali menunjukkan pada angka 0,379 yang artinya ketimpangan antara orang kaya dan miskin masih lebar di Indonesia.

“Ketimpangan menurun sekitar 0,027 poin dalam sepuluh tahun terakhir,” ucap Imam.

Dia menyebutkan bahwa penurunan ketimpangan tersebut sejalan dengan peningkatan pengeluaran pada kelompok 40% bawah dan 40% menengah.

“Di perkotaan lebih tinggi, tetapi turun lebih cepat dari pedesaan. Ini sejalan dengan pengeluaran kelompok 40% terbawah dan menengah,” jelasnya.

Halaman:
1 2
