Fintech Bakal Blokir Rekening Terindikasi Judi Online

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) meminta industri fintech Tanah Air untuk memblokir rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya menolak semua praktik yang berkaitan dengan judi online, termasuk keterlibatan dalam ekosistem keuangan digital.

BACA JUGA: Daftar Negara dengan Transaksi Judi Online Terbesar di Dunia

Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku industri fintech di Indonesia, AFTECH mendorong perkembangan industri yang aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Pandu menegaskan, langkah preventif sangat penting untuk mencegah dan mengantisipasi praktik judi online dalam ekosistem fintech.

"Kami terus mendorong para pelaku industri untuk mengambil langkah-langkah preventif sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi praktik judi online," ujar Pandu Sjahrir dalam keterangan resmi, Rabu (3/7/2024).

Dia menekankan, pentingnya tindakan preventif untuk mencegah dan mengantisipasi praktik judi online yang semakin marak di masyarakat.