Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Menguat Terbatas ke Area 7.251-7.310

IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 1,01% ke 7.196 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas memprediksi, penguatan IHSG akan cenderung terbatas dan rawan terkoreksi ke rentang area 7.061-7.113.

"Adapun area penguatan IHSG selanjutnya diperkirakan akan menguji 7.251-7.310," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (4/7/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.945, 6.843 dan resistance 7.219, 7.256.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.