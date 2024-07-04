Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diduga Mark Up Harga Impor Beras Rp2,7 Triliun, Ini Penjelasan Bos Bulog

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |08:21 WIB
Diduga Mark Up Harga Impor Beras Rp2,7 Triliun, Ini Penjelasan Bos Bulog
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dituding melakukan mark up harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Di mana diduga ada biaya demurrage atau denda atas keterlambatan bongkar muat beras impor yang merugikan negara sebesar Rp294,5 miliar.

Atas dugaan itu, Kepala Bapans Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi pun dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/7/2024) kemarin.

Merespon tudingan tersebut, Bayu Krisnamurthi mengatakan, dalam kondisi tertentu demurrage tidak bisa dihindarkan, bagian dari resiko pelayanan (handling) impor komoditas.

Dia mencontohkan, waktu pengiriman beras dijadwalkan lima hari, namun karena cuaca ekstrim, waktu pengiriman pun terlambat dan menjadi tujuh hari. Karena itu, dalam mitigasi resiko importasi, biaya demurrage sudah diperhitungkan di awal.

Artinya, biaya demurrage alias denda atas keterlambatan bongkar muat beras merupakan konsekuensi logis dari kegiatan ekspor dan impor.

“Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya,” ujar Bayu melalui keterangan resmi, Kamis (4/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090813/bulog-langsung-di-bawah-prabowo-bakal-ada-phk-rU7FWmfKQz.jpg
Bulog Langsung di Bawah Prabowo, Bakal Ada PHK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090782/bulog-bakal-kelola-anggaran-jumbo-usai-jadi-lembaga-di-bawah-prabowo-FAOzN6m8wK.jpg
Bulog Bakal Kelola Anggaran Jumbo Usai Jadi Lembaga di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090776/bulog-resmi-tak-lagi-berstatus-perum-tapi-lembaga-khusus-di-bawah-prabowo-K5BDRq7aUS.jpg
Bulog Resmi Tak Lagi Berstatus Perum tapi Lembaga Khusus di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089858/bukan-bumn-lagi-bulog-langsung-di-bawah-presiden-prabowo-BwQxiEpHYY.jpg
Bukan BUMN Lagi, Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082974/bukan-bumn-kini-bulog-jadi-lembaga-langsung-di-bawah-presiden-lFpFP7F0aW.jpg
Bukan BUMN, Kini Bulog Jadi Lembaga Langsung di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062246/baru-diangkat-erick-thohir-dirut-wadirut-bulog-langsung-gelar-rapat-bareng-dpr-ynnrvEjyyL.jpg
Baru Diangkat Erick Thohir, Dirut-Wadirut Bulog Langsung Gelar Rapat Bareng DPR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement