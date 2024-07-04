Fokus Layanan Prima, Bank Muamalat Kembangkan Inovasi

JAKARTA – Layanan prima yang diberikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kepada nasabah diganjar 11 penghargaan dalam ajang 21st Infobank – MRI Banking Service Excellence 2024.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, dalam ajang tersebut pionir bank syariah di Tanah Air ini mendapatkan apresiasi sebagai The 1st Best Overall Bank Umum Syariah (BUS) dalam Layanan Prima, dengan pencapaian tertinggi untuk aspek The Best – Overall Walk In Channel, The Best Teller, dan The Best Security. Selain itu, terhadap aspek lainnya Bank Muamalat masuk dalam peringkat tiga besar.

“Apresiasi dari pihak eksternal ini tentu saja merupakan buah dari kerja keras seluruh Insan Muamalat. Kedepannya, kami akan menjadikan capaian positif ini sebagai pemacu semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah,” ujarnya, Kamis (4/7/2024).

Demi menjaga kualitas layanan, Bank Muamalat selalu melakukan inovasi dan mengembangkan strategi untuk mencapai operational excellence dan seamless business process, dengan dukungan teknologi digital dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini bertujuan agar layanan kepada nasabah semakin mudah, cepat, efektif dan menyenangkan.

Inovasi teknologi digital terus dilakukan dengan penambahan fitur baru pada Muamalat Digital Islamic Network (MDIN), pengembangan Contact Center Channel, Ecosystem Transformasi dan pembaharuan atas Branch Customer Journey.