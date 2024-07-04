Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Percepat Transisi Energi, Olah Sampah Jadi Biomassa Cofiring PLTU

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |18:16 WIB
Percepat Transisi Energi, Olah Sampah Jadi Biomassa Cofiring PLTU
Olah Sampah Jadi Biomassa Cofiring PLTU (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyepakati kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan PT Sinergi Energi Utama dalam pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas menjadi biomassa sebagai bahan bakar alternatif (co-firing) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Langkah ini merupakan wujud nyata sinergi lintas stakeholder dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menegaskan bahwa perseroan berkomitmen penuh dalam mencapai transisi energi melalui peningkataan utilisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis sumber daya setempat. Salah satunya, dengan mengolah sampah yang sejauh ini terus menjadi permasalahan di Kabupaten/Kota untuk diolah menjadi co-firing biomassa.

"Proses lanjutan dari salah satu produk olahan sampah menjadi biomassa ini tentunya akan memiliki peran ganda yang tidak hanya menangani problematika sampah tapi juga mampu menurunkan emisi di dua sisi, yaitu dari tumpukan sampah dan dari pengurangan porsi batu bara di PLTU,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia menegaskan, bahwa upaya utilisasi hasil olahan sampah menjadi biomassa akan terus disinergikan perseroan bersama Pemerintah Daerah yang telah melakukan pengolahan sampahnya.Kebutuhan biomassa untuk tujuan penurunan emisi semakin meningkat seiring dengan komitmen Indonesia pada pencapaian NZE di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Untuk itu kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan PT Sinergi Energi Utama yang telah bersepakat bekerjasama dengan PLN EPI dalam memproses produk olahan sampah menjadi biomassa,” lanjut Iwan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
