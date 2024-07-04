Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cindra Aditi Tejakinkin yang Adukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kerja Apa? Ini Dia Jawabannya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:19 WIB
Cindra Aditi Tejakinkin yang Adukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kerja Apa? Ini Dia Jawabannya
Pekerjaan Cindra Aditi Tejakinkin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTACindra Aditi Tejakinkin yang adukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari kerja apa? Ini dia jawabannya. Topik ini menjadi perbincangan hangat masyarakat usai Hasyim Asy’ari terbukti melakukan tindak asusila terhadap Cindra.

Sosok Cindra Aditi Tejakinkin (CAT) sedang menjadi pusat perhatian. Laporannya terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membuat namanya menjadi perbincangan. Apalagi, karena laporannya, Hasyim Asy'ari dipecat sebagai anggota KPU oleh Dewan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Kemunculannya yang dinilai tiba-tiba sontak menarik perhatian publik. Masyarakat penasaran dengan siapa sebenarnya sosok Cindra dan apa pekerjaannya?

Cindra Aditi Tejakinkin yang adukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari kerja apa? Ini dia jawabannya. Saat ini, dirinya menjabat sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri di Den Haag, Belanda.

Melansir dari laman resmi KPU RI, Kamis (4/7/2024) PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. Cindra Aditi Tejakinkin diketahui dilantik menjadi anggota PPLN Den Haag pada 3 Februari 2023.

Halaman:
1 2
