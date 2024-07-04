Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Zonasi Larangan Penjualan Rokok Bisa Bikin Pedagang Rugi

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |21:22 WIB
Zonasi Larangan Penjualan Rokok Bisa Bikin Pedagang Rugi
Zonasi Penjualan Rokok (Foto: Okezone)
JAKARTA – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) merasa dirugikan dengan rencana pengaturan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan No 17/2023.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan aturan zonasi penjualan rokok di RPP Kesehatan mustahil untuk diimplementasikan dan cenderung mendiskriminasi para pedagang pada wilayah tertentu, mengingat banyaknya para pedagang kecil di Indonesia.

“Kalau dari sisi pedagang, jelas aturan zonasi penjualan rokok di RPP Kesehatan itu sangat merugikan karena di Indonesia ini kan lembaga pendidikannya banyak yang berdekatan. Nah pedagang yang dekat dengan lembaga pendidikan pasti akan turun omzetnya,” katanya, Kamis (4/7/2024).

Dia menjelaskan selama ini produk rokok telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan pedagang kecil. 

Maka itu, dia menyesalkan sikap pemerintah yang tidak menyertakan para pedagang kecil sebagai pihak terdampak dalam perumusan RPP Kesehatan.

Halaman:
1 2
