HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Cindra Aditi Tejakinkin, Anggota PPLN Den Haag Jadi Korban Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |04:07 WIB
Intip Gaji Cindra Aditi Tejakinkin, Anggota PPLN Den Haag Jadi Korban Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Gaji Anggota PPLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, dengan korban Cindra Aditi Tejakinkin tengah menjadi perbincangan hangat. Selain fokus pada insiden yang terjadi, warganet penasaran mengenai gaji yang diterima Cindra sebagai anggota PPLN Den Haag.

Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag Cindra Aditi Tejakinkin melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan tindak asusila yang dialaminya.

Cindra mengatakan, Ketua KPU memiliki perasaan yang dibumbui hawa nafsu. Sebab, Hasyim menyetubuhi Cindra dengan iming-iming akan menikahi korban.

Rasa terima kasih disampaikan Cindra secara mendalam kepada DKPP atas penanganan kasus ini yang dilakukan secara adil dan transparan.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada DKPP yang telah menangani dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini dilakukan oleh Ketua KPU dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi,” ujar Cindra.

