HOME FINANCE HOT ISSUE

Selamatkan Indofarma, Erick Thohir: Kalau Korupsi Kita Tangkap

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |18:53 WIB
Selamatkan Indofarma, Erick Thohir: Kalau Korupsi Kita Tangkap
Selamatkan Indofarma, Erick Thohir: Korupsi Kita Tangkap (Foto: BUMN)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir akan menyelamatkan bisnis PT Indofarma Tbk. Sejumlah langkah tengah dan akan ditempuh pemegang saham.

Erick Thohir mengatakan, anggota Holding BUMN Farmasi itu harus dikelola secara profesional.

“Bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita kelola dengan baik, ya kita harus melakukan penyelamatan,” ujar Erick saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

 BACA JUGA:

Erick memastikan, bakal menindak tegas oknum-oknum tertentu yang terlibat kasus fraud atau korupsi di internal perusahaan.

“Kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, ya kasus fraud ya fraud, korupsi ya kita tangkap gitu,” ujarnya.

Erick mengaku punya strategi untuk menyelamatkan anak usaha PT Bio Farma (Persero) ini. Namun, Erick enggan merinci lebih jauh.

“Banyak strategi yang bisa kita lakukan. termasuk utang vendor dan macam-macamnya tentu kita harus selesaikan,” ujarnya.

