Kanwil DJP Jaktim Gelar Forum Tax Center

JAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur menggelar Forum Tax Center Tahun 2024 dengan tagline “Tax Center Hebat, Kerja Sama Meningkat”. Sebanyak 21 Tax Center di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur hadir secara Luring di Aula Sasana Praba Tungga Kanwil DJP Jakarta Timur.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Pusat DJP Dwi Astuti, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Ahmad Djamhari, serta Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Timur Sugeng Satoto.

BACA JUGA: DJP Sosialisasi soal Pajak ke Mahasiswa

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Ahmad Djamhari dalam sambutannya menyampaikan bahwa Tax Center sebagai sarana untuk memberikan edukasi perpajakan kepada warga negara yang baik bukan hanya edukasi tetapi sebagai sarana untuk riset.

“Terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin, menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kerja sama antara Tax Center dengan Kanwil DJP Jakarta Timur,” lanjut Djamhari, Jumat (5/7/2024).

BACA JUGA: DJP Terus Ajak Masyarakat Berkontribusi Pembangunan dengan Bayar Pajak

Direktur P2Humas Dwi Astuti yang sering di sapa Ewi, dalam sambutan dan arahannya menyampaikan peran Tax Center menjadi sangat krusial, sebagai investasi jangka panjang untuk menanamkan peran pajak sejak dari Pendidikan Dasar.

“DJP tidak bisa jalan sendiri dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak, namun dunia pendidikan sangat penting,” ujar Ewi.