Erick Thohir Tunjuk Prilly Latuconsina Urusi Yayasan BUMN

JAKARTA - Kementerian BUMN meluncurkan Yayasan BUMN untuk meningkatkan atau memperluas dampak sosial dari eksistensi perusahaan pelat merah. Tak tanggung-tanggung, Menteri BUMN Erick Thohir pun menggandeng organisasi nirlaba yang berbasis di Singapura, Temasek Foundation, sebagai mitra strategis Yayasan BUMN.

Bahkan, Erick menunjuk artis cantik Ibu Kota, Prilly Latuconsina, sebagai pengurus inti Yayasan BUMN.

“Ya alhamdulillah, saya rasa perjalanan dari transformasi BUMN sebagai kementerian terus kita dorong, bagaimana tadi saya sampaikan tidak hanya memastikan sebagai, tentu organisasi atau korporasi yang sehat, yang bisa memberikan fiskal kepada negara, baik pajak baik dividen,” ujar Erick saat peluncuran Yayasan BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

“Tetapi juga memastikan menjadi agent of change, jadi sebuah agen pembangunan yang tepat sasaran,” paparnya.

Erick sendiri tidak memberikan alasan gamblang bergabungnya Prilly Latuconsina ke dalam pengurus Yayasan BUMN. Hanya saja dia menegaskan, anak muda yang punya potensi harus mendapat mentor dan tempat yang baik.

“Ya kembali, kita perlu mentoring, anak muda Indonesia perlu mentoring. Ya tidak bisa anak muda Indonesia dilepas begitu saja, tanpa ada mentoring,” beber dia.

“Karena tentu ya mereka perlu pendampingan, sehingga mereka bisa melakukan sebuah percepatan, tetapi juga melihat wawasan bagaimana yang lebih besar yang bisa mereka juga menjadi tidak justru terjerembab membingungkan tetapi 'oh ini direction-nya' belajar dari apa? Dari figur-figur yang pernah jatuh bangun,” jelasnya.