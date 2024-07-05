Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ada Insentif PPN DTP, Penjualan Rumah Naik 20% di Semester I-2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |15:25 WIB
Ada Insentif PPN DTP, Penjualan Rumah Naik 20% di Semester I-2024
Insentif PPN dorong harga dan penjualan rumah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan insentif PPN DTP 100% mendongkrak transaksi di sektor perumahan sebesar 15%-20% sepanjang semester I 2024. Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat menjelaskan pada triwulan pertama tahun 2024, penjualan dan harga rumah tapak primer mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) oleh Bank Indonesia, penjualan properti residensial pada triwulan I 2024 meningkat signifikan sebesar 31,16% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,37% (yoy).

Peningkatan penjualan properti residensial pada triwulan pertama 2024 terjadi pada semua tipe rumah, dengan peningkatan tertinggi pada rumah tipe besar. Dengan detail peningkatan sebagai berikut; penjualan rumah tipe kecil naik 37,84% (yoy), tipe menengah 13,57% (yoy), dan tipe besar 48,51% (yoy).

"Sementara itu, beberapa pengembang rumah tapak yang dapat mengimplementasikan kebijakan ini juga menyebutkan bahwa, signifikansi dari kebijakan ini mampu memberikan kontribusi transaksi sekitar 15-20%. Hal senada juga terungkap dari pengembang hunian vertikal yang dapat mengakses kebijakan ini pada tahun lalu," ujar Syarifah dalam keterangan resminya, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terbukti bermanfaat bagi pembeli rumah pertama. Kebijakan ini memiliki magnitude yang cukup baik, dan dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga pengembang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/470/3149566/rumah_subsidi-XAON_large.jpg
Harga Rumah di Kota Sangat Mahal, Fahri Hamzah: Banyak Pengembang Jadi Spekulan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/470/3148580/permintaan_rumah_mewah-bJmg_large.jpeg
Permintaan Rumah Mewah Naik 17 Persen di Kawasan Penyangga Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/470/3146414/rumah-ZwMd_large.jpg
Siap-Siap! Harga Hunian Vertikal Bakal Lebih Murah, Rumah Tapak Jadi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/470/3136746/rumah_tipe_kecil-0HSL_large.jpg
Harga Properti di RI Naik Tipis, Rumah Tipe Kecil Laku Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/470/3131367/kisah_bantu_minto-7B0w_large.png
Kisah Batu Minto hingga Kutukan, Prasasti Bersejarah dari Malang yang Ada di Rumah Bangsawan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123717/rumah-iyFp_large.png
Apa Kabar Proyek Properti Rp2,4 Triliun di Bali?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement