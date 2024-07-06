Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara agar DC Pinjol Berhenti Tagih Nasabah Galbay

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |03:11 WIB
Cara agar DC Pinjol Berhenti Tagih Nasabah Galbay
Cara agar DC pinjol setop datang ke rumah (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Pada saat ini beberapa masyarakat banyak yang menjadi jasa pinjol sebagai opsi untuk mengatasi permasalahan keuangan. Tidak jarang juga masyarakat yang mengalami kondisi galbay.

Sebelum masyarakat melakukan pinjaman kepada pihak pinjol, masyarakat harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal seperti, bunga pinjaman, jangka waktu pengembalian, hingga apakah pinjol tersebut merupakan pinjol legal atau ilegal.

Galbay sendiri merupakan keadaan di mana nasabah tidak dapat untuk melunasi pinjaman kepada pihak pinjol.

Tidak sedikit masyarakat yang dikejar-kerja DC pinjol karena galbay, dari yang mulai dihubungi secara terus menerus hingga ditagih secara langsung ke kediaman. Hal ini tentunya membuat kekhawatiran dan kebingungan mengenai bagaimana cara untuk dapat melunasi utang.

Berikut cara yang dapat dilakukan nasabah agar DC Pinjol berhenti tagih nasabah pinjol yang dirangkum Okezone, Jumat (5/7/2024):

1. Bernegosiasi dengan Pinjol

Nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pinjol untuk membantu meringankan beban. Nasabah dapat menyampaikan kondisi keuangan yang sebenarnya dan menegosiasikan ulang terkait pengurangan jumlah atau perpanjangan tenor.

Perlu diingat bahwa nasabah tetap perlu bertanggung jawab atas pinjaman yang dilakukan, sehingga nasabah juga perlu mengingat mengenai tanggal jatuh tempo dari setiap pinjaman dan jangan sengaja membiarkan pinjaman tersebut sampai galbay.

2. Ganti Nomor Handphone

Nasabah dapat mengganti nomor handphone sebagai upaya untuk tidak dihubungi kembali oleh DC Pinjol.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement