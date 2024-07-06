Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Diprediksi Miliki 320 Juta Penduduk dengan Pendapatan USD26.000

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |18:28 WIB
Indonesia Diprediksi Miliki 320 Juta Penduduk dengan Pendapatan USD26.000
Menko Airlangga soal Penduduk Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar USD26.000. Sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar sembilan triliun dolar AS.

“Maka itu, pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja berbagai mesin pertumbuhan ekonomi, terutama di era digitalisasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (6/7/2024)

Dia menjelaskan bahwa digitalisasi berbagai industri akan terus diakselerasi sehingga investasi di Indonesia akan lebih ke arah padat modal dan membutuhkan keterampilan baru dari masyarakat.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah perusahaan unicorn dan decacorn terbesar di antara negara-negara lain.

Halaman:
1 2
