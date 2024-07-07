Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Jadi yang Terkuat di Asia, Ini Faktanya

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |13:06 WIB
Rupiah Jadi yang Terkuat di Asia, Ini Faktanya
Rupiah Terbaik di Asia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar mata uang Rupiah kembali menguat dan menjadi mata uang terbaik di Asia. Rupiah mampu menekan kinerja dolar AS, dimana Rupiah ditutup menguat pada level Rp16.275 per US Dolar.

"Rupiah yang sempat melemah di sesi awal perdagangan, mampu berbalik menekan US Dolar. Bahkan rupiah sempat menguat hingga ke level Rp16.265 per US Dolarnya," ujar Analis Pasar Keuangan, Gunawan Benjamin.

Sementara itu, harga emas dunia mengalami penguatan ke level USD2.364 per ons troy. Kenaikan harga emas dunia yang cukup signifikan dua hari terakhir justru tidak diikuti dengan Rupiah yang menguat terhadap US Dolar.

Ini mengakibatkan harga emas bila dihitung dengan menggunakan Rupiah bertahan di level Rp1.241 juta per gramnya.

Di sisi lain, kinerja IHSG mengalami tekanan yang cukup besar di sesi perdagangan kedua hari ini, Jumat (5/7/2024).

Kinerja IHSG yang sempat menyentuh 7.275 di sesi pertama perdagangan, mengalami pembalikan arah di sesi kedua. Bahkan IHSG sempat ditransaksikan di zona negatif, hingga menyentuh level 7.213.

Namun di masa injury time, IHSG kembali berbalik arah dan ditutup menguat 0.45% di level 7.253,37.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
