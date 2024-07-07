Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pansus DPR Bisa Ungkap Skandal Impor Beras

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |13:25 WIB
Pansus DPR Bisa Ungkap Skandal Impor Beras
Pansus DPR Bisa Ungkap Skandal Impor Beras. (Foto: Okezone.com/Bulog)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Hal ini melibatkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Anggota Komisi IV Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Daniel menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” jelasnya.

