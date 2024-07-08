Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tuntut UU Ciptaker, Buruh Protes Kenaikan Upah Terlalu Minim

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |14:33 WIB
Tuntut UU Ciptaker, Buruh Protes Kenaikan Upah Terlalu Minim
Buruh demo tuntut UU Ciptaker (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Buruh menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam aksi yang digelar hari ini. Mereka juga memprotes kenaikan upah buruh yang terlalu minim.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan kenaikan upah buruh terlalu murah menimbang kenaikan inflasi sekitar 2,8%.

Said mengatakan lantaran kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah UU Ciptaker atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8%. Naik upah teman-teman ngerasain gak cuma 1,58%, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama dengan kenaikan ASN, TNI dan Polri.

Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Inflasi 2,8%. Sementara, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%?," tutur Said.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176438/buruh-8yHQ_large.jpg
Buruh Ancam Mogok Nasional jika Upah 2026 Naik di Bawah 8,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135149/rupiah-ckur_large.jpeg
Ternyata Segini UMR Singapura Lengkap dengan Biaya Hidupnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/622/3127843/upah-Tm0V_large.jpg
Begini Cara Menghitung Upah Lembur Pekerja yang Masuk saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127885/upah-Ns8o_large.jpg
Pengusaha Tak Bayar Upah Lembur saat Libur Lebaran? Ini Sanksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/622/3106279/upah-OCXf_large.jpg
5 Penghasilan Non-Upah yang Harus Diketahui Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099530/mengenal-jenis-jenis-penghasilan-dalam-kebijakan-pengupahan-bcAvFXEBAp.jpg
Mengenal Jenis-Jenis Penghasilan dalam Kebijakan Pengupahan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement