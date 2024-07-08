Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa Orang yang Punya Utang Lebih Galak saat Ditagih?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |08:10 WIB
Kenapa Orang yang Punya Utang Lebih Galak saat Ditagih?
Ilustrasi orang yang punya utang lebih galak saat ditagih (Foto:Shuttersock)
JAKARTA - Kenapa orang yang punya utang lebih galak saat ditagih? Hal ini dikarenakan beberapa video viral yang memperlihatkan beberapa yang ditagih utangnya mendadak memiliki sifat menakutkan.

Padahal, bagi yang pemberi terkadang membutuhkan uang yang dipinjamkan kepada mereka. Apalagi, batas waktu yang dijanjikan mengembalikan uangnya sudah tiba.

Namun, kenapa orang yang punya utang lebih galak saat ditagih? Adapun, Maria Ulfah seorang Psikolog dalam video mengungkan beberapa alasan orang yang ngutang terkadang bersikap kasar.

" Secara psikologis dia merasa terancam sehingga dia akan melakukan yang namanya self defence mechanism,itu sebabnya mereka lebih galak karena bentuk pertahanan mereka merasa terancam," katanya dalam video@mariaulfahpsikolog7347.

Selain itu beberapa orang merasa bahwa pinjaman bukan yang wajib dikembalikan.

" Jadi mereka merasanggak berniat membayar utang-utangnya. Jadi walaupun ada uang mereka enggak ada niatan untuk membayar," katanya.

Dia menyarankan bagi Anda yang sudah mengenal karakter orang-orang susah untuk ditagih utangnya. Maka sebaiknya untuk tidak memberikan pinjaman kepadanya.

" Jadi kita bisa memilah milih ketika memberikan pinjaman uang," tegasnya.

