Daftar BBM Pertamina per 9 Juli 2024, Segini Harga Pertalite

JAKARTA - Harga BBM PT Pertamina (Persero) masih sama sampai hari ini. Harga jual khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang akan diberlakukan pada Juli 2024.

"Untuk BBM Non Subsidi, saat ini kami masih melakukan evaluasi dan monitor pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah," jelas Manager Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada MNC Portal Indonesia, Senin (1/7/2024).

Heppy menambahkan, sementara untuk BBM Subsidi sepenuhnya kewenangan Pemerintah dan sejauh ini belum ada informasi kenaikan harga BBM Subsidi baik Biosolar maupun Pertalite.

BACA JUGA: Daftar Harga BBM Pertamina per 8 Juli 2024

Dengan demikian, untuk harga saat ini, Pertamax masih dipatok sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Sementara untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Selasa (9/7/2024):

Aceh

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.100

Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sumatera Barat

Pertamax Rp13.000

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp12.600

Pertamax Turbo Rp13.500

Dexlite Rp13.800

Pertamina Dex Rp14.400

Jambi

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Lampung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Banten

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100