IHSG Ditutup Menguat 0,18% ke 7.300

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 13,36 poin atau 0,18 persen ke level 7.300 pada sesi terakhir perdagangan pada hari ini Kamis (11/7/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 277 saham menguat, 271 saham melemah dan 248 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,3 triliun dari 16,9 miliar saham yang diperdagangkan dan ditransaksikan sebanyak 1,08 juta kali.

Indeks LQ45 menguat 0,33 persen ke 915,36, indeks JII menguat 0,53 persen ke 512,346, indeks IDX30 menguat 0,11 persen ke 455,864 dan indeks MNC36 menguat 0,11 persen ke 343,393.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada sektor energi 0,32 persen, barang baku 0,21 persen, konsumer non siklikal 0,32 persen, konsumer siklikal 0,6 persen, properti 1,21 persen, teknologi 0,66 persen, infrastruktur 0,84 persen, transportasi 2,02 persen.

Sedangkan sektor yang melemah ada industri 0,24 persen, kesehatan 0,36 persen, finansial 0,01 persen.