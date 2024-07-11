Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ICDX Catatkan Volume Transaksi 5,7 Juta Lot di Semester I 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |14:30 WIB
ICDX Catatkan Volume Transaksi 5,7 Juta Lot di Semester I 2024
ICDX catat volume transaksi 5,7 juta lot (Foto: ICDX)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau ICDX mencatat transaksi sebanyak 5.724.852,55 Lot di semester I-2024. Volume tersebut dengan komposisi 4.917.608,55 Lot yang merupakan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, dan 807.244 Lot adalah transaksi Multilateral.

Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi mengatakan, ke depan ICDX akan terus mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi, khususnya di transaksi multilateral.

“Hal ini karena kami melihat transaksi multilateral ini memiliki potensi besar untuk berkembang, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam melakukan lindung nilai serta mitigasi risiko atas harga komoditas,” ungkap Fajar dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Secara Notional Value, sepanjang semester I tahun 2024 ini tercatat sebesar Rp10.794 triliun, dengan komposisi Rp10.718 triliun di transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, dan Rp76 Triliun di Transaksi Multilateral.

Dalam kurun waktu Januari – Juni 2024 tersebut, transaksi multilateral didominasi oleh transaksi komoditas emas dengan kontrak GOLDGR sebanyak 317.260 lot atau setara dengan 35 persen dan kontrak GOLDUDMic sebanyak 122.984 Lot atau setara dengan 15 persen.

Sedangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif, transaksi didominasi kontrak mata uang asing, dengan kontrak XAUUSD10 sebanyak 1.385.326 lot atau setara dengan 28 persen dan kontrak XAUUSD14 sebanyak 810.459 lot atau setara dengan 16 persen.

Untuk tahun 2024 ini, sampai dengan akhir tahun ICDX memproyeksikan total transaksi akan mencapai 14.298.169 lot, naik 11,5 persen dibandingkan total transaksi tahun 2023 sebanyak 12.429.818 lot.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/320/3074375/1-855-situs-investasi-ilegal-diblokir-icdx-tekankan-soal-perlindungan-masyarakat-iUx25Pgmh9.jpg
1.855 Situs Investasi Ilegal Diblokir, ICDX Tekankan soal Perlindungan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/278/3060955/transaksi-emas-di-pasar-komoditas-berjangka-meroket-sepanjang-agustus-2024-SitW58o8uI.jpg
Transaksi Emas di Pasar Komoditas Berjangka Meroket Sepanjang Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/320/3045524/transformasi-digital-komoditi-berjangka-icdx-perlunya-digitalisasi-ekosistem-0PlQSMssj3.jpg
Transformasi Digital Komoditi Berjangka, ICDX: Perlunya Digitalisasi Ekosistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/320/3035442/upaya-icdx-tingkatkan-layanan-ekosistem-perdagangan-berjangka-komoditi-X04IXKxYZm.jpg
Upaya ICDX Tingkatkan Layanan Ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/278/3028938/icdx-targetkan-14-2-juta-lot-transaksi-di-2024-9VFZ8HVRcQ.jpg
ICDX Targetkan 14,2 Juta Lot Transaksi di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/320/3009141/jelang-implementasi-uu-perlindungan-data-pribadi-icdx-beri-literasi-ke-aggota-bursa-xfRgv1sk6a.jpg
Jelang implementasi UU Perlindungan Data Pribadi, ICDX Beri Literasi ke Aggota Bursa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement