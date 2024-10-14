Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1.855 Situs Investasi Ilegal Diblokir, ICDX Tekankan soal Perlindungan Masyarakat

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |13:09 WIB
1.855 Situs Investasi Ilegal Diblokir, ICDX Tekankan soal Perlindungan Masyarakat
ICDX Tekankan Soal Aspek Perlindungan Masyarakat. (Foto: Okezone.com/ICDX)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia menekankan soal aspek perlindungan masyarakat khususnya para nasabah yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi. Pasalnya, pengembangan industri ini membutuhkan kepercayaan masyarakat.

“Terkait kegiatan perlindungan masyarakat ini, harapan kami dapat dijalankan secara bersama-sama atau kolaborasi antar melibatkan semua pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditi,” ujarDirektur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi dalam acara Penutupan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dalam hal perlindungan masyarakat ini, ICDX telah menjalankan dalam 2 hal, yaitu yang bersifat preventif atau pencegahan dan kegiatan kuratif. Dalam hal preventif, ICDX secara berkelanjutan melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait industri perdagangan berjangka komoditi.

“Melalui ICDX Academy, kami secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, ICDX juga secara terus menerus menyampaikan informasi positif terkait industri perdagangan berjangka komoditi ini kepada masyarakat baik itu melalui media sosial maupun media massa,” ujarnya.

Sedangkan dalam kategori kuratif, ICDX melalui team mediasi menjadi penghubung dan melakukan mediasi antara masyarakat dalam hal ini nasabah yang melakukan transaksi dengan pialang berjangka apabila terjadi perselisihan.

“Selain itu, ICDX juga aktif berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pemberitahuan adanya Pialang Ilegal ke Bappebti dan permohonan pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ungkap Fajar.

Halaman:
1 2
