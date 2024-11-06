Kontrak Berjangka Komoditas Emas Dominasi Transaksi Multilateral di ICDX

JAKARTA – Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) merilis data transaksi perdagangan selama bulan Oktober 2024.

Dalam kurun waktu tersebut kontrak berjangka emas mendominasi di transaksi multilateral. Selama Oktober 2024 tersebut, Kontrak Berjangka GOLDUDMic tercatat sebanyak 101.194 lot atau setara dengan 44% dari total transaksi multilateral, dan kontrak GOLDGR sebanyak 67.704 lot atau setara dengan 30% total transaksi multilateral.

Sebagai catatan, sepanjang bulan Oktober 2024 ICDX mencatat total transaksi sebanyak 1.012.795 lot dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 44.034 lot, dan notional value sebesar Rp2.256 Triliun.

Dari total transaksi tersebut, 228.448 lot adalah transaksi multilateral dan 784.347 lot merupakan Transaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). GOLDUDMic sendiri merupakan kontrak emas harian dalam US Dollar dengan ukuran 1 troy ounce per lot, yang mengacu pada harga Loco London dengan kemurnian 99,99%.

Sedangkan GOLDGR adalah kontrak berjangka emas dalam Rupiah dengan ukuran 100 gram per lot, di mana emas yang diserahkan harus memiliki kemurnian tinggi, nomor seri, dan cap dari penyuling yang disetujui oleh ICDX.