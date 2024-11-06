Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kontrak Berjangka Komoditas Emas Dominasi Transaksi Multilateral di ICDX

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |11:20 WIB
Kontrak Berjangka Komoditas Emas Dominasi Transaksi Multilateral di ICDX
ICDX Rilis Transaksi Perdagangan pada Oktober 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) merilis data transaksi perdagangan selama bulan Oktober 2024.

Dalam kurun waktu tersebut kontrak berjangka emas mendominasi di transaksi multilateral. Selama Oktober 2024 tersebut, Kontrak Berjangka GOLDUDMic tercatat sebanyak 101.194 lot atau setara dengan 44% dari total transaksi multilateral, dan kontrak GOLDGR sebanyak 67.704 lot atau setara dengan 30% total transaksi multilateral.

Sebagai catatan, sepanjang bulan Oktober 2024 ICDX mencatat total transaksi sebanyak 1.012.795 lot dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 44.034 lot, dan notional value sebesar Rp2.256 Triliun.

Dari total transaksi tersebut, 228.448 lot adalah transaksi multilateral dan 784.347 lot merupakan Transaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). GOLDUDMic sendiri merupakan kontrak emas harian dalam US Dollar dengan ukuran 1 troy ounce per lot, yang mengacu pada harga Loco London dengan kemurnian 99,99%.

Sedangkan GOLDGR adalah kontrak berjangka emas dalam Rupiah dengan ukuran 100 gram per lot, di mana emas yang diserahkan harus memiliki kemurnian tinggi, nomor seri, dan cap dari penyuling yang disetujui oleh ICDX.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117505/icdx-xwMA_large.jpg
ICDX Bidik Transaksi Subrogasi Syariah Tumbuh 80%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/320/3074375/1-855-situs-investasi-ilegal-diblokir-icdx-tekankan-soal-perlindungan-masyarakat-iUx25Pgmh9.jpg
1.855 Situs Investasi Ilegal Diblokir, ICDX Tekankan soal Perlindungan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/278/3060955/transaksi-emas-di-pasar-komoditas-berjangka-meroket-sepanjang-agustus-2024-SitW58o8uI.jpg
Transaksi Emas di Pasar Komoditas Berjangka Meroket Sepanjang Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/320/3045524/transformasi-digital-komoditi-berjangka-icdx-perlunya-digitalisasi-ekosistem-0PlQSMssj3.jpg
Transformasi Digital Komoditi Berjangka, ICDX: Perlunya Digitalisasi Ekosistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/320/3035442/upaya-icdx-tingkatkan-layanan-ekosistem-perdagangan-berjangka-komoditi-X04IXKxYZm.jpg
Upaya ICDX Tingkatkan Layanan Ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3032917/icdx-catatkan-volume-transaksi-5-7-juta-lot-di-semester-i-2024-pw0nS2ZZPm.jpg
ICDX Catatkan Volume Transaksi 5,7 Juta Lot di Semester I 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement