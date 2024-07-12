Perbandingan Gaji Marc Klok dengan David Da Silva, Bomber Persib Bandung

JAKARTA - Perbandingan gaji Marc Klok dengan David Da Silva, bomber Persib Bandung. Keduanya memiliki peran penting yang menyumbang kemenangan klub tersebut.

Sosok mereka juga diperbincangkan oleh pecinta bola Indonesia. Sebab, Mark Klok dan David Da Silva juga memiliki gaji yang besar.

Berikut perbandingan gaji Marc Klok dengan David Da Silva, bomber Persib Bandung:

- Marc Klok

Gaji yang diterimanya ketika bermain di Persib bandung adalah sebesar Rp6,1 miliar per musim. Gaji ini menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan pemain lainnya yang berlaga di Indonesia.

Perkiraan gaji pokok tidak termasuk bonus atau insentif. Gaji sebenarnya mungkin berbeda. Cakupan mungkin terbatas atau tidak lengkap.

Sementara itu, pemain berdarah Belanda itu sangat mencintai Indonesia. Terlebih ketika ia membawa PSM Makassar meraih Piala Indonesia 2019 lalu.

Marc Anthony Klok, lahir pada 20 April 1993. Pria kelahiran Amsterdam itu memulai karir sepakbolanya melalui akademi FC Utrecht, salah satu klub Liga Belanda.