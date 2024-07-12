Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut WIKA: Beban Bunga Proyek Kereta Cepat Whoosh Bikin Rugi Perusahaan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:43 WIB
Dirut WIKA: Beban Bunga Proyek Kereta Cepat Whoosh Bikin Rugi Perusahaan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) Agung Budi Waskito menyatakan bahwa beban bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung tergolong cukup tinggi. Hal itu praktis membebani kinerja keuangan perseroan dan berkontribusi dalam mencatatkan rugi pada tahun buku 2023.

WIKA sendiri membukukan utang sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastis. Hal tersebutlah lah yang membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu sebesar Rp7,12 triliun atau naik 11,86% dari rugi di 2022 yakni Rp59,59 miliar.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pak, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun, pak. Sehingga hampir Rp12 triliun," ujar Agung Budi di DPR, Senin (8/7/2024).

Agung mengaku, tingginya penyertaan untuk proyek kereta cepat ini membuat perseroan semakin rajin untuk menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan total beban bunga yang ditanggung perseroan lewat penerbitan obligasi tembus Rp11 triliun.

"Sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen," kata Agung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177755/kereta_cepat-FMqh_large.png
Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177183/kereta_cepat_whoosh-PzQf_large.jpg
Bukan APBN, Wamenkeu: Danantara Tanggung Jawab Atas Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3177015/kereta_cepat_whoosh-dQjG_large.jpg
Segini Utang Kereta Jakarta-Bandung Cepat yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618/kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement