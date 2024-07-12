Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.136/USD Sambut Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:48 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.136/USD Sambut Akhir Pekan
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan ditutup menguat 58 poin atau 0,36% ke level Rp16.136,5 pada hari ini, Jumat (12/7/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.143 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi Greenback yang terpukul oleh data CPI yang lebih lemah dari perkiraan, yang menunjukkan inflasi sedikit lebih tenang dari perkiraan pada bulan Juni. Angka tersebut meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve akan lebih percaya diri untuk mulai memangkas suku bunga.

"Para pedagang memperkirakan kemungkinan sebesar 83,4% bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan September, dibandingkan dengan peluang sebesar 64,7% yang terlihat pada minggu lalu, menurut CME Fedwatch," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Namun penurunan tajam yen memicu pertanyaan apakah pemerintah Jepang secara aktif melakukan intervensi di pasar mata uang. Para pejabat memberikan sedikit petunjuk mengenai masalah ini, bahkan setelah memberikan serangkaian peringatan dalam beberapa minggu terakhir mengenai taruhan agresif terhadap yen.

Di Asia, data neraca Bank of Japan, yang akan dirilis pada bulan Juli, diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai apakah pemerintah melakukan intervensi. Para pedagang juga berspekulasi apakah posisi short pada yen tertekan oleh penurunan tajam dolar, menyusul lemahnya pembacaan CPI pada bulan Juni.

