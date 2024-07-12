Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Nick Kuipers di Persib Bandung

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |21:57 WIB
Ternyata Segini Gaji Nick Kuipers di Persib Bandung
Gaji Pemain Persib Nick Kuipers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata segini gaji Nick Kuipers di Persib Bandung. Persib Bandung dikenal oleh sebagian besar masyarakat sebagai klub Liga 1 yang finansialnya dinilai tergolong kencang sehingga mereka memberikan jumlah gaji yang tidak sedikit kepada para anggota pemainnya, salah satunya Nick Kuipers.

Nick Kuipers merupakan salah satu anggota pemain asing dari Persib Bandung. Ia diketahui bermain di posisi sebagai bek tengah. Ia sendiri debut pada saat laga melawan Bhayangkara FC di tahun 2019.

Belum lama ini, Kuipers melakukan perpanjangan kontrak resmi dengan Persib Bandung hingga tahun 2025.

“Ya sudah sangat lama ya, saya merasa nyaman berada di Bandung. Saya merasa senang berada di Bandung. Ini tempat yang nyaman untuk ditinggali. Saya berada di klub yang bagus dengan supporter yang juga bagus,” ujarnya.

“Keluarga saya juga senang. Jadi, ini hal yang sangat penting dan saya juga bangga bisa bermain untuk Persib,” tambahnya.

Halaman:
1 2
