Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangkrut! 40.000 Perusahaan Israel Gulung Tikar Sejak Oktober

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |05:11 WIB
Bangkrut! 40.000 Perusahaan Israel Gulung Tikar Sejak Oktober
40 ribu perusahaan israel bangkrut (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Israel menghadapi tantangan ekonomi akibat gelombang kebangkrutan lebih dari 40.00 perusahaan. Sejak Oktober, 40.000 perusahaan tersebut lakukan penutupan usahanya.

Diperkirakan, jumlah perusahaan yang bangkrut di Israel akan meningkat menjadi 60.000 pada akhir tahun ini.

Dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (12/7/2024), surat kabar Israel, Maariv, mengutip data dari CEO CofaceBDI, Yoel Amir, yang menyatakan: "Ini adalah angka yang sangat tinggi dan mencakup berbagai sektor."

Usaha yang bangkrut merupakan 77% usaha kecil yang paling rentang. Sektor yang paling terdampak adalah konstruksi dan industri terkait seperti keramik, AC, aluminium, dan bahan bangunan.

Sektor perdagangan, seperti fesyen, furnitur, dan peralatan rumah tangga, serta sektor jasa, seperti kafe, hiburan, dan transportasi, juga mengalami dampak yang signifikan.

Tidak hanya itu, pariwisata menjadi sektor yang sangat terdampak oleh perang, dengan hampir tidak ada wisatawan asing yang berkunjung dan suasana nasional yang semakin suram.

“Kerusakan di zona pertempuran lebih serius, namun kerugian terhadap dunia usaha terjadi di seluruh negeri, dan hampir tidak ada sektor yang terkena dampaknya,” ungkap Amir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150123/perang_israel_dengan_iran-Bj1Z_large.jpg
Perang 12 Hari Lawan Iran, Israel Rugi hingga Rp81,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090928/gubernur-bi-bawa-kabar-buruk-soal-ekonomi-global-2025-2026-MwZKnZQdFm.jpg
Gubernur BI Bawa Kabar Buruk soal Ekonomi Global 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/320/3076196/sri-mulyani-ungkap-ketidakpastian-ekonomi-jelang-jokowi-lengser-ini-penyebabnya-4jbFEV0kUi.jpg
Sri Mulyani Ungkap Ketidakpastian Ekonomi Jelang Jokowi Lengser, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/320/3072192/perang-dagang-as-china-malaysia-kecipratan-untung-2trDvM83q2.jpg
Perang Dagang AS-China, Malaysia Kecipratan Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070465/kabar-buruk-dari-keponakan-prabowo-ekonomi-global-2025-melambat-pfgXJVNhED.jpg
Kabar Buruk dari Keponakan Prabowo, Ekonomi Global 2025 Melambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070424/108-negara-berpotensi-gagal-jadi-negara-maju-indonesia-termasuk-RccmChqqa7.jpg
108 Negara Berpotensi Gagal Jadi Negara Maju, Indonesia Termasuk?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement