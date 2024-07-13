Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Pakai Pinjol? Cek 7 Hal Ini

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |20:05 WIB
Mau Pakai Pinjol? Cek 7 Hal Ini
Perhatikan hal ini sebelum ajukan pinjol (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang melakukan proses peminjaman uang secara online atau Fintech Lending.

Seiring berjalannya waktu tingkat kebutuhan masyarakat semakin berkembang. Terkadang dengan situasi dan keadaan tertentu membuat sebagian masyarakat melakukan pinjaman uang untuk memenuhi serta membeli kebutuhan sehari-hari.

Layanan pinjaman yang diketahui dan dinilai layak dalam segi keamanan dan legalitas adalah Fintech Lending. Keberadaan Fintech Lending dapat menjadi alternatif utama pembiayaan yang mudah dan cepat.

Melansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech Lending atau Fintech Peer-to-Peer Lending merupakan inovasi pemanfaatan teknologi yang berfokus pada bidang keuangan dengan melayani pinjaman.

Fintech Lending juga disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Melansir dari Instagram Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan akurasi layanan pinjaman uang secara online, warganet perlu memperhatikan beberapa hal penting untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan seperti sebagai berikut:

1. Warganet perlu melakukan cek legalitas fintech lending dan pastikan dapat menyesuaikan jumlah pinjaman agar warganet dapat menyanggupi jumlah cicilan yang perlu dilunasi. Warganet dapat melakukan pengecekan melalui bit.ly/daftarfintechlendingOJK

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement