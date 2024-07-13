Jalan Tol Manado-Bitung Sepi Bikin 3 BUMN Rugi?

JAKARTA - Lalu lintas jalan tol Manado-Bitung masih sepi peminat. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, mengakui lalu lintas harian rata-rata (LHR) Tol Manado-Bitung masih sangat kecil.

Kondisi itu membuat emiten bersandi saham WIKA belum memperoleh keuntungan langsung atas investasinya di proyek tersebut.

Minimnya LHR Tol Manado-Bitung disampaikan Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

Padahal, WIKA telah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2016 senilai Rp273 miliar, saat ruas sepanjang 39,9 kilometer (Km) di Sulawesi Utara itu mulai dibangun. Adapun, Tol Manado-Bitung dioperasikan secara komersial pada awal 2022 lalu.

“Tol Manado-Bitung yang sudah beroperasi 2022 awal, pernyetaan kami di situ ada Rp273 miliar dari PMN, meskipun sampai dengan saat ini LHR-nya masih sangat kecil, tapi sudah beroperasi dari tahun 2022 sepanjang 40 Km,” ujar Agung, ditulis Sabtu (13/7/2024).

Ruas tersebut memang dikelola PT Jasamarga Manado Bitung (PT JMB), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Di mana dibentuk pada 2016 dengan kepemilikan saham dari tiga BUMN karya, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.